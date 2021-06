Após ser expulso, Rodrigo Maia diz que o DEM virou “moeda de troca”

Após o partido Democratas (DEM) decidir, por unanimidade, expulsar o deputado federal Rodrigo Maia (RJ) dos quadros da legenda, o ex-presidente da Câmara publicou em suas redes sociais um protesto contra a decisão. Na postagem, feita momentos após a decisão do partido, na noite de segunda-feira (14), Maia acusou a legenda de virar “moeda de troca” com o governo federal.

– O partido diminuiu. Virou moeda de troca junto ao governo Bolsonaro. Agora é virar a página e juntar forças para um projeto de desenvolvimento do Brasil e em prol dos brasileiros – escreveu.

Maia também voltou a criticar o presidente do DEM, ACM Neto (BA), a quem chamou de Torquemada Neto, em referência ao frade Tomás de Torquemada, um grande inquisidor espanhol. Maia já havia feito a mesma referência ao ex-prefeito de Salvador anteriormente.

– O DEM decidiu me expulsar de seus quadros. O presidente Torquemada Neto, usando o seu poder para tentar calar as merecidas críticas à sua gestão, tomou essa decisão. É lamentável o caminho imposto pelo Torquemada para o partido. Não só por isso, mas também pela sua deslealdade e falta de caráter, pedi a minha desfiliação – declarou.

Maia fez críticas ao DEM após expulsão Foto: Reprodução

A decisão de expulsar Maia foi tomada por unanimidade pelos membros da executiva do partido, que consideraram que o parlamentar cometeu infração disciplinar grave. O relatório, elaborado pela deputada Professora Dorinha (GO), aponta que Maia teria infringido as regras do partido ao chamar ACM Neto de “oportunista”, “um baixinho sem caráter” e “Torquemada baiano”.

Com a expulsão, Maia deverá manter o mandato, o que não ocorreria se ele decidisse sair do partido. Nesse caso, a legenda poderia reivindicar o mandato alegando infidelidade.