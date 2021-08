Após ser mantida refém pelo esposo, vítima é assassinada com tiro na cabeça

O autor do crime responderá por feminicídio

Na última segunda-feira (16), uma mulher morreu com um tiro na cabeça, após ser mantida refém pelo próprio marido, na Vila Maria, zona norte da capital paulista. Três policiais militares também ficaram feridos durante o resgate da vítima. As informações são do portal Metrópoles.

A PM informou que os agentes de segurança e o Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) foram acionados por vizinhos por volta das 16h. A intenção era que houvesse uma negociação entre o rapaz e os policiais para tentar a liberação da esposa.

Segundo o Major Hugo Maeda, comandante do 5º Batalhão, o atirador teria avisado que iria se render, porém, ao perceber a chegada das viaturas, teria começado a disparar atingido três policiais na perna, e também disparou contra a esposa, que não resistiu e morreu no local.

Durante a ação, os agentes revidaram os disparos e o suspeito foi ferido. A corporação conseguiu desarmar o homem e, na sequência, prestar socorro. Ele foi encaminhado para o Hospital Geral de Guarulhos, onde foi submetido a uma cirurgia.

O acusado será indiciado pelo crime de feminicídio. A 73º DP de Jaçanã segue investigando o caso.