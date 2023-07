Após sete meses internado na Santa Casa, adolescente transplantado renal recebe alta

O estudante Leandro Juan Rodrigues Alves, 15 anos, morador do município de Castanhal, na Região Metropolitana de Belém, foi submetido ao transplante de rim na Santa Casa de Misericórdia do Pará, em 17 de dezembro de 2022, e após sete meses internado recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (17).

Leandro enfrentou nesse longo período muitos desafios e vitórias, relata a médica Thais Serra, nefrologista da Fundação Santa Casa. “Ele teve muitas intercorrências pós-transplante. Teve um sangramento após seu 5º dia transplantado. Mas ele é um menino forte, que superou todas as nossas expectativas, depois de ter uma infecção por citomegalovírus, que o manteve internado até hoje”, explica a especialista.

A médica conta que o paciente “chegou a fazer um ciclo de tratamento e teve que iniciar outro ciclo. Teve 140 dias de um segundo tratamento. Ele recebeu alta com infecção zerada. É um sonho abrir o exame dele na última semana e enxergar indetectável (vírus zerado). Por isso, faço questão de estar presente nessa alta hospitalar. Pois ele faz parte de minha história de formação acadêmica, desde os tempos em que era residente, e eu queria estar presente aqui na sua alta”.

Risalba Maciel, mãe do adolescente, ressalta a felicidade em ver o filho deixar o hospital plenamente recuperado. “É um ganho muito importante retornar a nossa casa, em Castanhal. Leandro começou a fazer diálise em 2017, e após esses anos vamos comemorar uma nova fase em nossas vidas. Em setembro, ele vai completar 16 anos. Esperamos que sejam tempos de saúde para todos nós”, diz Risalba.

Entre alívio e felicidade, Leandro destaca a eficiência do tratamento oferecido pela equipe profissional da Santa Casa. “Agradeço a todos os profissionais envolvidos com a minha saúde e a possibilidade de retornar aos estudos na escola de Castanhal, onde curso o 1º ano do ensino médio. Agora, a minha expectativa é viver uma nova vida, graças a uma família que doou os órgãos de alguém para salvar outras vidas, como a minha. Vou poder ficar mais em casa e aproveitar mais a vida”, adianta o adolescente.

Alerta – Atualmente, 26 crianças com doença renal crônica recebem acompanhamento no Serviço de Terapia Renal Substitutiva Pediátrica (STRSP) da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMP), porque necessitam de diálise e outros tratamentos.

Entre as funções dos rins estão regular a pressão arterial, filtrar o sangue, eliminar as toxinas do corpo, controlar a quantidade de sal e água do organismo e produzir hormônios que evitam anemia e doenças ósseas, entre outras.

Além da realização de exames de rotina periódicos, os cuidados com a saúde do órgão também envolvem a prática de exercícios físicos, controle do colesterol, glicose, peso e pressão arterial.

É muito importante também evitar o uso de medicamentos sem indicação médica e o consumo em excesso de sal, além da ingestão de alimentos embutidos – como presuntos e apresuntados, linguiças, salames e salsichas.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação