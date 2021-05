Após sucesso com vacinação, Israel anuncia fim das restrições da Covid

O Ministério da Saúde de Israel anunciou, neste domingo (23/5), que encerrará as restrições para conter a Covid-19 depois de seu programa de vacinação ter alcançado sucesso e eliminado novas infecções no país.

Após três bloqueios, e uma campanha de vacinação em massa que imunizou metade da população – sendo 92% das delas com 50 anos ou mais – com a vacina Pfizer-BioNTech, foram relatados apenas 12 novos casos do vírus no último sábado (22/5).

Apesar da volta ao “normal”, restrições em atividades de alto risco e limitação de quantas pessoas podem se reunir em áreas específicas ainda continuam. Contudo, um “Passe Verde” que indica imunizados ou recuperados da Covid-19 permitirão maior liberdade no país.

Israel continuará com fronteiras fechadas para boa parte das viagens, ainda que já comece a liberar pequenos grupos de turistas vacinados contra a doença. O Ministério da Saúde do país ainda irá analisar a obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços fechados.