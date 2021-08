Após ‘sumiço’, Dioguinho não vai permanecer no Remo

O atacante Dioguinho está fora do Remo. Após deixar o clube na última quinta-feira e seguir viagem para “curtir” o interior do estado, o atacante não vai permanecer no Estádio Banpará Baenão. A informação foi confirmada por uma fonte da reportagem na manhã desta segunda-feira, 2.

Segundo apurou a reportagem, o martelo já está batido no Baenão. Resta agora saber para qual clube o atacante de 25 anos será emprestado. Dioguinho tem contrato com o Remo até o final de 2022 com multa rescisória de R$ 2 milhões.

No sábado, a diretoria do Remo emitiu nota comunicando o afastamento do atacante do elenco. Dioguinho passou o final de semana no município de Marudá, no nordeste do Pará. Além do afastamento, ele foi multado pela diretoria.

Por já ter disputado mais de sete jogos no Brasileirão da Série B – 11 jogos no total -, Dioguinho não pode mais atuar por nenhuma equipe da competição. A tendência é ele ser emprestado para um time das Séries C ou D ou até sair do país, indo jogar no exterior. O atacante chegou ao Remo em meados de setembro de 2020 após ter sido um dos destaques do Castanhal no Parazão. Nesse período, ele disputou 28 jogos e marcou seis gols com a camisa azulina. Dioguinho é um dos artilheiros do Remo na temporada 2021.