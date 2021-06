Após surto de casos de Covid-19, ribeirinhos de Itaituba recebem 1ª dose da vacina contra a doença

Ao todo, vinte ribeirinhos idosos e de grupos prioritários da comunidade Montanha Mangabal foram vacinados após solicitação do MPF.

Após surto de casos de Covid-19, ribeirinhos da comunidade Montanha Mangabal, em Itaituba, sudoeste do Pará, receberam as primeiras doses da vacina contra a doença. A imunização, de idosos acima de 60 anos e grupos prioritários, foi realizada após pedido do Ministério Público Federal (MPF).

De acordo com o MPF, o caso foi denunciado após surto de casos da Covid-19 na comunidade, que não possui acesso a postos de saúde e nem previsão para integrar o calendário vacinal do município. As doses foram aplicadas no dia 5 e 6 de junho.

A recomendação do MPF apontou que, por se tratar de uma comunidade ribeirinha, a Montanha Mangabal está elencada entre os grupos com elevada vulnerabilidade social pelo Plano Nacional de Imunização. O local em que a comunidade está localizada não possui serviços de saúde e fica a 200km do hospital municipal.

Dos 149 moradores adultos da comunidade, foram vacinados os vinte mais idosos, que tem papel fundamental entre os ribeirinhos, tratados como guardiões dos conhecimentos tradicionais. A comunidade é formada por ribeirinhos, indígenas Apiaká, Munduruku e Sateré-Maué.

O MPF também enviou a recomendação à Secretaria de Saúde do Estado do Pará (Sespa), para que a Secretaria envie informações sobre a quantidade de doses de vacinas enviadas para Itaituba voltadas ao atendimento do grupo prioritário dos Povos e Comunidades Tradicionais Ribeirinhas, esclarecendo sobre o calendário de vacinação para essas localidades.

Fonte G1