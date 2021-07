Após ter conta derrubada, Sikêra segue popular no Instagram

O apresentador Sikêra Jr., do Alerta Nacional, usou as redes sociais para demonstrar que continua tendo amplo apoio dos seus mais de 6 milhões de seguidores no Instagram. Após ter sua conta na rede desativada recentemente, por referir-se a LGBTs como “raça desgraçada”, Sikêra divulgou números de sua audiência no Instagram.

O comunicador agradeceu pelo carinho do público.

– Muito muito obrigado a todos. Deus abençoe você e sua família – escreveu na publicação.

Apesar de apresentar queda no alcance de suas publicações e na quantidade de interações, os números são impressionantes. Entre os dias 8 e 14 deste mês, os conteúdos de Sikêra alcançaram 3,9 milhões de usuários do Instagram. Já o engajamento (curtida, comentário, compartilhamento) chegou a 2,4 milhões de usuários. Ao todo, o apresentador tem 6,2 milhões de seguidores só no Instagram.

Fonte: Pleno News