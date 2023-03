Após ter crise renal, Tarcísio vai passar por cirurgia na Inglaterra

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), passará por uma cirurgia na tarde desta terça-feira (28), em Londres, na Inglaterra, para retirada de um cálculo renal. O chefe do Executivo paulista precisou suspender os compromissos de sua agenda nesta segunda (27) após passar mal.

Ainda nesta segunda, o governador foi medicado e ficou durante a noite em um hospital para realizar exames. Não está confirmado se ele deve retornar ao Brasil ou se seguirá com a agenda em território europeu.

De acordo com uma nota divulgada pelo governo paulista, o secretário de Negócios Internacionais, Lucas Ferraz, é quem vai representar o governador nos encontros previstos para esta terça em Londres e para esta quarta (29) em Madrid, na Espanha.

A capital britânica foi a primeira parada de Tarcísio de uma série de compromissos do governador na Europa. De acordo com o governo de São Paulo, o objetivo da ida ao continente é apresentar o portfólio de investimentos em concessões, parcerias público-privadas e privatizações do estado para fundos de investimentos, CEOs e empresários.

Fonte: Pleno News/Foto: Isadora de Leão Moreira/ Governo do Estado de São Paulo