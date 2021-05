Após título estadual, Victor Souza foca no acesso à Série B: “Agora é o principal objetivo”

Goleiro exalta grandeza do Paysandu, diz que quer título da Série C e elogia a equipe do Tombense: “Uma das principais forças de Minas Gerais”; Jogador também fala da saída de Itamar Schülle

O Paysandu começa neste sábado, dia 29, a caminhada em busca do principal objetivo na temporada, que é retornar à Série B do Brasileiro. Para alcançar essa meta, o clube conta com o goleiro Victor Souza, experiente quando o assunto é acesso.

– Quando me contrataram, falaram do principal objetivo. Não falaram muito do estadual, falaram do acesso. Graças a Deus, eu tenho quatro na minha carreira e quando eu cheguei aqui, vi a grandeza do clube. Com a estrutura que tem, não pode estar numa série C, no mínimo uma série B. É um clube para estar na série A, na realidade, eu sempre falo isso.

Victor Souza, goleiro do Paysandu — Foto: Jorge Luís Totti/Ascom Paysandu

Agora é o principal objetivo. Espero que a gente faça um grande ano, termine bem a série C com a título. Eu falo do acesso, mas eu quero título também.

O Papão estreia na competição nacional contra o Tombense, antigo clube de Victor Souza, que coloca os mineiros como um dos candidatos ao acesso.

– O Tombense é um grande clube, uma das principais forças de Minas Gerais. Nos últimos três anos foi campeão do interior. Fiquei lá quatro anos, é um clube com muita estrutura. Vão jogar com força máxima pelo acesso. Já bateram na trave. Tenho certeza que vai ser um grande jogo e nós temos que dar o nosso melhor para conseguir a vitória.

A partida começa às 19h deste sábado e será disputada no Estádio Almeidão, em Tombos, interior de Minas Gerais. O ge transmite o jogo em Tempo Real.

Goleiro lamenta saída do “paizão” Itamar

Victor Souza chegou ao Paysandu sob indicação de Itamar Schülle. O goleiro assinou um contrato de dois anos com o clube, com expectativas de fazer mais uma boa parceria com o “paizão”, como ele costuma chamar o treinador.

Contudo, com o desempenho abaixo do esperado, Itamar foi demitido do cargo antes mesmo da partida final do Parazão. Fato lamentado pelo camisa 1 bicolor.

– Sempre deixei isso explicito, que eu estava no Tombense, o clube que a gente vai enfrentar agora, não estava tendo muita oportunidade na época e ele me contratou para o Cuiabá. Lá mudou minha vida. Tinha outra possibilidade de série B, até sondagem da série A, poderia esperar mais um pouco, mas quando ele acertou no Paysandu, ele já me ligou, já me coloquei à disposição e falei que eu estaria com ele o tempo inteiro. Eu sou muito grato a ele por tudo que fez. Fiquei muito feliz com meu acerto aqui.

O goleiro diz que a demissão é normal no futebol e dedicou o título do Campeonato Paraense para Itamar.

– É muito triste o que aconteceu, pelo lado pessoal, né? Pelo lado profissional, a gente sabe que pode acontecer. Poderia ter acontecido comigo, com qualquer jogador. Aconteceu com ele, mas, como eu falei, o título foi para ele. Ele que montou o clube, ele que treinou a gente, ele que deu todos os princípios para gente, toda a confiança.

Fonte: O Liberal