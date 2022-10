Após trágica morte de mãe de Tralli, GloboNews mobiliza substituto

Comunicador comanda dois jornais diariamente, na TV aberta e na GloboNews

O Grupo Globo precisou promover uma “dança das cadeiras” provisória às pressas, após a morte de Edna Tralli, mãe de César Tralli. O jornalista comanda dois jornais diariamente. Com seu afastamento, Alan Severiano foi escalado para o Jornal Hoje, na TV Globo, e Leilane Neubarth ficou com a apresentação do Edição das 18h, na GloboNews.

Alan Severiano já costuma comandar o Jornal Hoje em eventuais ausências do titular e também nos plantões de sábado.

Rafa Justus deixou a sua mensagem para a avó, Edna TralliReprodução/Instagram

César Tralli e sua mãe, Edna Tralli Reprodução

Por: Leo Dias / Metrópoles