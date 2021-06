Após treino, bicolores partem para enfrentar o Jacuipiense na Bahia

O técnico Vinícius Eutrópio promoveu, nesta quinta-feira,10, um treino tático com a equipe de futebol profissional do Paysandu. O exercício aconteceu no Estádio da Curuzu, último trabalho em Belém antes da viagem para Salvador (BA), local da próxima partida da equipe, sábado, 12, Dia dos Namorados e véspera de Santo Antônio, contra o Jacuipense-BA, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.



O dia começou com um pré-treino na academia e no vestiário. Antes de subir para o gramado, o grupo assistiu a vídeos exibidos pelos analistas de desempenho, como parte da preparação. Depois, os jogadores participaram de uma atividade em campo reduzido. O volante Jhonnatan e o meia Ruy, que sentiram desconforto na região da panturrilha direita e esquerda, respectivamente, foram vetados pelos médicos do clube.



A delegação bicolor já embarcou para Salvador às 16h20 desta quinta-feira, com conexão em Brasília (DF) e chegada ao destino final prevista para 23h30. Amanhã, a equipe vai treinar no CT do Vitória-BA, às 15h30. O desembarque em Belém será às 2h da próxima segunda-feira (14).

Para o jogo de sábado estão escalados os jogadores Alisson, Ari Moura, Bruno Collaço, Bruno Paulista, Danrlei, Denilson, Israel, João Paulo, Marcelo, Marlon, Nicolas, Paulinho, Paulo Ricardo, Patrick, Perema, Ratinho, Robinho e Victor Souza e Yure.

LEGENDA DE FOTO

Danrlei é um dos escalados para o embate contra o Jacuipiense, na Bahia

Foto: Jorge Luis Totti