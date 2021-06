Após tropeço no Brasileirão, volante do Atlético-MG mira Remo: ‘Nova oportunidade’

Leão e Galo se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 19h, no Baenão, pela terceira fase da Copa do Brasil

Se o Remo estreou na Série B com um empate, diante do CRB-AL, em 2 a 2, o Atlético-MG teve pior sorte. Mesmo em casa, o Galo levou a virada do Fortaleza-CE, com dois gols do ídolo do Paysandu, Yago Pikachu, e perdeu de 2 a 1, na primeira rodada da Série A.

Após o tropeço, o volante do Atlético-MG Tchê Tchê já falou em esquecer o revés e focar no Leão, no mata-mata nacional.

“Claro que foi longe de ser um resultado que nós esperávamos para a estreia no Brasileiro, ainda mais sendo diante de nossos domínios, na nossa casa, no Mineirão. Mas acho que, infelizmente, isso vai acontecer, as derrotas vem e basta ver como vamos encará-las. Temos nova oportunidade, na quarta-feira, competição de tiro curto, por mais que acabe no fim do ano. Mas são poucos jogos para chegar até a final que almejamos”, comentou.

Tchê Tchê também fez questão de evitar qualquer tipo de menosprezo com o Remo. Muito pelo contrário, o volante garante que o Galo leva a partida a sério, e quer evitar qualquer chance de vitória azulina:

“Não podemos cair no risco e pensar que o Remo não está na principal divisão do futebol brasileiro, é aí que mora o perigo. Vão criar toda uma atmosfera dentro de casa. Vamos conversar bastante sobre isso, saber com a equipe do Remo joga e ir preparado para esse jogo fora de casa, que será difícil”, concluiu.

Remo x Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 19h, no Baenão, pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida tem transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, com pré e pós-jogo.

Fonte; oliberal.com