Após uma semana, Choquei se solidariza com família de Jéssica

Na tarde desta quinta-feira (28), o perfil da Choquei publicou nota de pesar pela morte de Jessica Canedo, de 22 anos, quase uma semana após o ocorrido. A jovem tirou a própria vida na última sexta (22), após ser vítima de uma notícia falsa publicada por páginas de fofoca, sobretudo a própria Choquei.

– O perfil lamenta a morte e se solidariza com a família. Informamos aos seguidores que, em sinal de respeito ao trágico acontecimento, as redes da Choquei estavam paralisadas até esse momento – inicia o texto.

Com os comentários desativados, a publicação admite que o conteúdo postado sobre Jessica era falso, mas enfatiza que foi publicado orginalmente por outra página.

– Foram fornecidas provas sobre o fato gerador da notícia falsa – que foi publicada originalmente por um outro perfil e republicada posteriormente pela Choquei – e foram disponibilizadas imagens de diálogos que mostram os procedimentos adotados assim que a falsidade foi descoberta, como a retirada imediata do conteúdo falso republicado – diz a nota.

De acordo com o comunicado, o criador do perfil, Raphael Souza, prestou esclarecimentos à Polícia Civil de Minas Gerais.

A página de fofoca finalizou a publicação informando que “está à disposição para contribuir com os órgãos de investigação, assim como colaborar para o aprimoramento do setor de notícias online”.

ENTENDA O CASO

A jovem Jéssica Vitória Canedo, de 22 anos, que foi vítima de uma notícia falsa compartilhada por perfis de fofoca, morreu na última sexta (22). A informação sobre o falecimento foi confirmada pelo perfil da mãe de Jéssica, Inês Oliveira. O caso gerou revolta nas redes sociais contra as páginas que publicaram a fake news.

O ocorrido em questão envolveu a divulgação de uma suposta conversa no Instagram na qual Jéssica e o humorista Whindersson Nunes estariam flertando. A jovem, no entanto, dizia ser vítima de notícia falsa e afirmava que as montagens estavam sendo feitas para prejudicá-la. Ela chegou a dizer que estaria sofrendo ataques em razão do ocorrido e fez um desabafo pedindo o fim das críticas nas redes sociais.

BUSQUE AJUDA

No Brasil, o Centro de Valorização da Vida é uma das instituições que dão apoio emocional e trabalham para prevenir o suicídio. Para pedir ajuda, ligue para o número 188 ou acesse o site.

Fonte: Pleno NewsFotos: Reprodução/Redes Sociais