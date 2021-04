Após vencer o Castanhal, Bonamigo destaca força coletiva do Clube do Remo: ‘Vitória da sabedoria’

Após a vitória de 2 a 1 em cima do Castanhal, o técnico do Remo, Paulo Bonamigo, destacou o poder de superação da equipe.

“Foi a vitória da sabedoria. Momento que o jogo está difícil, ficar com um menos, tem que buscar espirito de superação, sacrifício, para compensar o atacante que a gente não teve. A atitude coletiva do grupo foi muito positiva no contexto do 90 minutos”, comentou.

A única lamentação do técnico azulino foi a expulsão de Renan Gorne, o que fez o time se reorganizar, na parte ofensiva, e exigiu sacrifícios.

“Jogar com um a menos nos colocou na situação e superação de jogo. A gente ficou com o espaço que precisava ser ocupado. Os outros setores estavam bem preenchidos e organizados”, disse Paulo Bonamigo, que destacou pontos positivos do Castanhal.

“Parabenizar o Castanhal pelo excelente jogo que correu no Baenão. Fiquei feliz. Jogadores buscando movimentação. Remo jogando muito bem. Adversário sofreu o gol não se intimidou. Uma pena que ficamos com um jogador a menos. Perde intensidade de jogo, baixar o bloco, jogar em cima do reativo, esperamos manter essa constância”, comentou.

O próximo jogo do Remo será contra o Paragominas, na quarta-feira (28), às 15h30, na Arena Verde. O técnico planeja poupar jogadores para dar oportunidade a outros. Um deles será o atacante Edson Cariús, confirmado para a vaga de Renan Gorne.

“Evidente que tem que rodar. Buscar a classificação geral para ter benefícios à frente da competição. A equipe no coletivo não foi muito funcional contra o Águia de Marabá e o Edson Cariús precisa ter um pouco mais de sequência. Será o segundo jogo em dez dias. Isso dá um ritmo maior a ele”, comentou.

Fonte: O Liberal

Por: Andreia Espírito Santo

Foto: Cristino Martins/ O Liberal