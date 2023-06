Após visita de Sérgio Cabral, bar carioca faz banho de sal grosso

Um restaurante popular entre a esquerda carioca resolveu “benzer” o local após a visita do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, no sábado (17). Em publicação no Instagram neste domingo (18), dois funcionários do estabelecimento aparecem, por ordem do proprietário, lavando as escadas e jogando sal grosso.

– Xô uruca! Saravá! Pode subir as escadas tranquilo, diretor, que nós já realizamos o proceder correto para tirar as energias negativas – diz a publicação.

– O carvão do copo d’água chega afundou, parceiro. Mas nossa banda tá (sic) fortalecida, e não tem nada que um bom banho de sal grosso e afeto não curem – diz outro trecho da legenda.

A publicação ainda faz referência ao Mamata, o drink mais famoso do restaurante, batizado em referência aos escândalos de corrupção.

– Se até na casa da gente aparece aquela alma sebosa no churrasco, que dirá no boteco? Mas fica tranquilo que a mamata nunca acaba, e a harmonia está reestabelecida – finalizou.

Raphael Vidal, proprietário do bar, afirma que a presença de Cabral rendeu prejuízo.

– Três mesas levantaram e foram embora. Uma outra mesa, que tinha uma professora, ficou bem irritada, chateada, e veio reclamar com a gente. Mas fizemos nosso papel de receber todo mundo aqui – contou à coluna F5, da Folha de S.Paulo.

Cabral não foi citado nominalmente, mas o vídeo foi postado imediatamente após uma publicação em que mostra o registro da visita de Cabral, feita pela coluna do jornalista Ancelmo Gois, no jornal O Globo.

Sergio Cabral, que saiu da prisão no início deste ano, esteve no estabelecimento com sua namorada, Carul Passos, que afirmou que não irá deixar de frequentar o local, por conta de suas “raízes”.

