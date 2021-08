Após vistoria de comissão externa, SEAP manda investigar denúncia contra empresa que fornece alimentação aos presos em Santarém

A Corregedoria-Geral Penitenciário do Estado do Pará instaurou uma sindicância administrativa investigativa para apurar a suposta irregularidade no fornecimento de alimentação pela empresa Vogue Alimentação e Nutrição Ltda., nas unidades prisionais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). O fato que resultou nesse procedimento ocorreu no último dia 16, nas instalações da empresa que presta serviço para o complexo penitenciário de Cucurunã, em Santarém, no oeste do Pará.

Na última segunda-feira(16), uma inspeção realizada pela OAB, Vigilância Sanitária e pelo juiz da Vara de Execução Penal, Flávio Lauande acompanhada por dirigentes da OAB/Santarém, constatou uma série de irregularidades tanto no acondicionamento dos alimentos quanto no seu preparo e distribuição aos detentos daquela unidade prisional.

A fiscalização constatou a total falta de higiene no espaço destinado à manipulação e o descumprimento dos protocolos sanitários de prevenção à Covid-19. Fotos e vídeos foram juntados ao relatório encaminhado à Corregedoria-Geral Penitenciário.

O Corregedor-Geral, Renato Nunes Valle, designou a servidora Karla Diana de Souza Freitas para apurar imediatamente as denúncias sobre as supostas irregularidades detectadas nas instalações da empresa Vogue.

