Após vitória na Copa do Brasil, Botafogo retorna ao Rio em voo fretado

Objetivo é deixar jogadores mais tempo com a família, diz Luis Castro

Após superar o Ceilândia, por 3 a 0 no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela Copa do Brasil, o Botafogo retornou ao Rio de Janeiro. Agora, na era John Textor, o Alvinegro Carioca tem avião fretado exclusivamente para o time. No próximo domingo (24), em Goiânia, o Glorioso tem compromisso pela Campeonato Brasileiro contra o Atlético-GO.

Para o técnico português Luis Castro, voltar para casa e deixar os jogadores com a família é fundamental para a saúde mental dos atletas: “Cansa muito mais ficar longe da família, dos filhos, do que viagem. Eu acho que a dimensão mental não é bem cuidada por nós. E nós temos que cuidar, porque ela é parecida com todas as dimensões. Ninguém mal psicologicamente consegue estar ao nível técnico, tático e físico. Por isso vamos ao Rio, ficar com as famílias, e depois fazer a viagem”.

Em dois jogos sob o comando de Luís Castro foram duas vitórias. Antes do triunfo sobre o Ceilândia na noite da última quarta (20), o Botafogo derrotou o Ceará por 3 a 1, dentro da Arena Castelão, em Fortaleza.

A partida de volta pela Copa do Brasil entre Botafogo e Ceilândia será disputada no dia 12 de maio, no Estádio Nilton Santos.

Edição: Fábio Lisboa

Por Rodrigo Ricardo – Repórter da Rádio Nacional – Rio de Janeiro