Após votar, Sergio Massa diz que Argentina inicia “nova etapa”

O candidato governista à Presidência da Argentina, Sergio Massa, destacou neste domingo (19) que o país vizinho inicia “uma nova etapa”, que exige “diálogo e consensos necessários”. A declaração foi feita após ele votar no segundo turno no qual concorre com o libertário Javier Milei para ser chefe de Estado argentino a partir de 10 de dezembro.

– É muito importante que hoje tenhamos a capacidade de saber que estamos iniciando uma nova etapa na Argentina e essa etapa exige, além de boa vontade, inteligência e capacidade, principalmente diálogo e consenso necessários para que nosso país percorra um caminho mais virtuoso no futuro – declarou.

O atual ministro da Economia falou com a imprensa depois de votar em uma escola da cidade de Tigre, na província de Buenos Aires, da qual foi prefeito em duas ocasiões (2007-2008 e 2009-2013) e onde reside.

– Aguardemos o resultado com tranquilidade, com esperança e sobretudo com otimismo de que o futuro da Argentina nos encontrará melhores e mais unidos – acrescentou.

O candidato governista reconheceu que esta eleição é “extremamente importante” e descreveu-a como uma “dobradiça”. O ministro da Economia revelou que aguardará o resultado do pleito no C Complejo Art Media, em Buenos Aires. Os candidatos à presidência chegaram ao segundo turno depois que no primeiro Massa obteve 36,78% dos votos e Milei, 29,99%.

*EFE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/ Prensa De Massa