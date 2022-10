Aposta de São Paulo ganha prêmio de R$ 131,5 milhões da Mega-Sena

Uma aposta feita na cidade de São Paulo acertou o prêmio da faixa principal da Mega-Sena e vai receber R$ 131.566.946,59.

As seis dezenas do concurso 2.534, foram sorteadas na noite desse sábado (29), no Espaço da Sorte, na capital paulista.

As dezenas sorteadas são as seguintes: 28 – 36 – 39 – 44 – 56 – 60.

A quina registrou 176 apostas ganhadoras; cada uma vai pagar o prêmio de R$ 53.823,63. A quadra teve 12.797 acertadores, eles vão receber individualmente R$ 1.057,49.

O próximo concurso da Mega-Sena, de número 2.535, vai sortear um prêmio de R$ 43 milhões. O sorteio será realizado na noite de quinta-feira (3) devido ao feriado de Finados, na quarta-feira (2).

Edição: Aécio Amado

Fonte: Agência Brasil/Foto: Marcelo Casal Jr