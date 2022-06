Aposta do Pará acerta 15 números e fatura R$ 1,45 milhão na Lotofácil

Três apostas acertaram os 15 números do concurso 2.550 da Lotofácil, realizado na noite deste sábado (18) em São Paulo. Cada um receberá R$ 1.450.951,44.

Os vencedores são de Lauro de Freitas (BA), Belém (PA) e São Paulo (SP).

Veja os números sorteados: 01 – 02 – 06 – 07 – 09 – 10 – 12 – 13 – 17 – 18 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25.

Três apostas acertaram os 15 números do concurso 2.550 da Lotofácil, realizado na noite deste sábado (18) em São Paulo. Cada um receberá R$ 1.450.951,44.

Os vencedores são de Lauro de Freitas (BA), Belém (PA) e São Paulo (SP).

Veja os números sorteados: 01 – 02 – 06 – 07 – 09 – 10 – 12 – 13 – 17 – 18 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25.

Demais faixas premiadas

14 acertos: 433 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 1.390,98;

433 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 1.390,98; 13 acertos: 15.580 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 25;

15.580 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 25; 12 acertos: 175.272 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 10;

175.272 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 10; 11 acertos: 927.859 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 5

O próximo concurso (2.551) será na segunda-feira (20). O prêmio será de R$ 1,5 milhão.

Para apostar na Lotofácil

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

Como jogar?

Na Lotofácil, o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O apostador pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da ‘surpresinha’, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos por meio da ‘teimosinha’.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50 e os sorteios são realizados de segunda-feira a sábado, às 20h.

Demais faixas premiadas

14 acertos: 433 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 1.390,98;

433 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 1.390,98; 13 acertos: 15.580 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 25;

15.580 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 25; 12 acertos: 175.272 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 10;

175.272 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 10; 11 acertos: 927.859 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 5

O próximo concurso (2.551) será na segunda-feira (20). O prêmio será de R$ 1,5 milhão.

Para apostar na Lotofácil

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

Como jogar?

Na Lotofácil, o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O apostador pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da ‘surpresinha’, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos por meio da ‘teimosinha’.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50 e os sorteios são realizados de segunda-feira a sábado, às 20h.

Fonte: Debate com G1