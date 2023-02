App brasileiro lê embalagens de produtos para deficientes visuais

Uma simples tarefa como ir ao supermercado e escolher produtos não é tão simples assim para deficientes visuais, já que as embalagens geralmente não são acessíveis. Foi pensando nisso que duas empreendedoras do Rio Grande do Sul criaram o aplicativo Alia Inclui, que faz a leitura das embalagens através do celular.

O recém-lançado aplicativo funciona de forma bastante simples: basta apontar a câmera para o código de barras e esperar todas as informações aparecerem na tela. Em celulares que já têm aplicações de descrição em voz instaladas, todas as informações são lidas.

Caroline Dall Acua, uma das cofundadoras do aplicativo, é deficiente visual e testou a ferramenta antes de ela ser lançada no mercado. “A primeira impressão foi maravilhosa, porque eu sempre tive bastante dificuldade de ter acesso às informações dos produtos. No momento em que o aplicativo leu toda a descrição do produto para mim, isso me trouxe uma sensação muito grande de liberdade de escolha, de me sentir realmente inserida na sociedade”, relata a empresária.

Além de pessoas cegas e com baixa visão, Caroline conta que o Alia Inclui também ajuda pessoas com dislexia, que não enxergam muito bem de perto ou que têm dificuldades de leitura.

Como funciona o aplicativo

Qualquer pessoa pode baixar o aplicativo, disponível para Android e iOS, e utilizá-lo gratuitamente, além de poder cadastrar produtos. Os itens cadastrados por usuários, porém, contêm informações básicas, como marca, peso e uma pequena descrição.

Para empresas que querem cadastrar seus produtos, é possível realizar uma descrição mais completa, com todos os detalhes presentes nas embalagens, incluindo informações nutricionais e alertas para alérgicos. Para isso, é necessário pagar uma taxa.

Caroline conta que as empresas parceiras também podem veicular publicidade no aplicativo, além de obterem um selo de acessibilidade do Alia Inclui em suas embalagens. Atualmente, três marcas gaúchas são aliadas da novidade: Casa Valduga, Casa Madeira e Sorvetes Urca.

“Nosso próximo objetivo é conseguir mais empresas que sejam nossas aliadas, porque nosso grande foco é levar acessibilidade ao público com qualidade, para que as pessoas de fato possam saber o que são consumindo”, afirma Caroline.

Fonte: IG/Foto: Divulgação/Alia Inclui