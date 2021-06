App de streaming pirata da Netflix e Disney+ consegue burlar App Store

Um aplicativo de transmissão ilegal de conteúdos de vídeo por streaming conseguiu burlar as regras da App Store e foi adicionado normalmente à loja virtual do iOS.

Isso normalmente não é possível, mas o aplicativo Zoshy+ teve uma estratégia diferenciada. Para escapar das regras exigentes da Apple, ele se disfarçou de um simples jogo de Sudoku.

Segundo o site 9to5Mac, tudo que o usuário via ao abrir o serviço pela primeira vez era a interface do popular quebra-cabeças com números. Entretanto, logo a tela é substituída por um catálogo de vídeos piratas, inclusive com conteúdos originais de plataformas como Netflix, Disney+ e Apple TV+.

O jogo falso, com as telas de Sudoku.Fonte: 9 to 5 Mac

Como o conteúdo cadastrado nas capturas de tela da loja bate com o que surgia no aparelho, aparentemente um ponto cego do esquema de segurança do iOS foi utilizado.

Entre os mais baixados

O falso jogo foi listado como gratuito para baixar, mas concentrava uma alta quantidade de anúncios. De acordo com a reportagem original, ele chegou a entrar no top 50 de apps mais baixados na categoria Puzzle — mas foi removido pela Apple após as primeiras denúncias e não consta mais no catálogo.

A tela “verdadeira”, com vídeos pirateados por streaming.Fonte: 9 to 5 Mac

Aparentemente, vídeos circulando no TikTok ajudaram a popularizar o Zoshi+ e contar o “segredo” sobre o aplicativo. O serviço sugeria ainda que você poderia remover a publicidade ao compartilhar um endereço com os contatos, mas isso não acontecia — provavelmente, trata-se de uma estratégia da ferramenta de conseguir ainda mais downloads.

A descoberta acende um alerta no sistema de segurança da Apple: será que há outros aplicativos disfarçados assim como esse streaming ilegal, mais bem escondidos por serem menos divulgados? Por enquanto, a Maçã não se manifestou especificamente sobre o caso.

Fonte: 9 to 5 Mac