App do Google quer ajudar a você trocar um iPhone por um Android

O Google lançou um aplicativo para iPhone chamado Mudar para o Android, para fazer exatamente o que você pensou: ajudar na migração dos dados para um smartphone novo. Dentro dele o usuário consegue sair do iOS e ir para o robô verde do gigante das buscas e ainda assim mover dados como contatos, fotos e agenda de compromissos.

Mudar de plataforma, partindo de Android para iOS ou mesmo no sentido contrário, é trabalhoso e sempre deixa algum problema pelo caminho. Faz bastante tempo (seis anos) que a Apple criou um aplicativo para ajudar nesse processo para quem quer ter um iPhone, mas só agora o gigante das buscas fez o mesmo.

App Mudar para o Android (Imagem: reprodução/App Store)

O aplicativo já está disponível para o iPhone e iPad de usuários com contas na App Store brasileira e ele permite enviar contatos, eventos da agenda, fotos e vídeos do iOS para um Android. Primeiro a galeria de imagens do aparelho é transferida para o novo aparelho, depois os arquivos do iCloud são copiados para o Google Fotos.

App para migrar do Android para iOS é mais completo

Estes são basicamente os mesmos recursos presentes no aplicativo Migrar para iOS, disponível para Android. Neste caminho o usuário também pode migrar o histórico de mensagens, contas de e-mail e favoritos da web.

No Mudar para o Android, assim como no Migrar para iOS, os dados são transferidos sem a necessidade de qualquer cabo. Um recurso importante e já existente no novo app para iPhone é o lembrete para que o usuário desative o iMessage, para que possa receber as mensagens de texto normalmente no Android.

O Mudar para o Android tem 39 MB para ocupar no iPhone, requer ao menos o iOS 12 e ainda não soluciona o problema que é mover o histórico do WhatsApp de uma plataforma para outra. Este último detalhe é bem especial para o brasileiro e, até agora, só pode migrar as conversas para o Android, desde que o destino seja um smartphone Galaxy ou Pixel – ele requer o Android formatado, é uma gambiarra oficial tremenda.

Fonte: Apple Insider.