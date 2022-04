App Mensagens do Google tem bug que drena a bateria do celular Android

Aparentemente o aplicativo Mensagens do Google resolveu que a bateria do seu smartphone Android deve ter a menor autonomia possível. A situação está acontecendo por conta de um bug que deixa alguns sensores ativados, aumentando consideravelmente a temperatura do smartphone e, como consequência, o consumo de energia.

Se tem uma coisa que os celulares sempre buscam é o maior tempo possível de bateria, que quando os aparelhos eram simples envolviam semanas de uso, já agora é a garantia de terminar as 24 horas com apenas uma carga. De vez em quando algum programa pode ajudar a atrapalhar este cálculo importante, como está acontecendo com o app Mensagens.

De acordo com o 9to5Google, um bug encontrado no aplicativo de mensagens (e SMS) do Google não encerra o acesso da câmera, mesmo depois do programa fechar o visualizador do sensor. Com o componente responsável pelas imagens trabalhando e enviando dados para o aplicativo sem interrupção, o uso de várias partes do celular aumenta, subindo a temperatura e aumentando consideravelmente o consumo de energia.

Android 12 dedurou o bug do app Mensagens

Em alguns casos o app Mensagens do Google segue acessando e utilizando a câmera do aparelho, mesmo quando o programa está em segundo plano. Os usuários só encontraram este problema graças ao Android 12, que alerta sempre que um aplicativo está utilizando algum sensor do aparelho, como microfone ou câmera.

Em um teste com o Galaxy Z Flip 3, que tem o Android 12 e utiliza o app Mensagens do Google como gerenciador padrão de mensagens, eu não consegui replicar o erro por completo. Por aqui o acesso da câmera foi mantido apenas enquanto eu estava dentro de uma conversa, sendo desligado ao sair do chat e seguir para a área principal do programa.

Se você está passando por este problema, a única solução para o dilema (enquanto o Google não atualiza o app) é revogar o acesso do Mensagens para a câmera. Para enviar uma imagem, o ideal é fotografar por fora do programa e concluir o compartilhamento direto da galeria de imagens.

Fonte: 9to5Google.