Apple compra serviço de streaming de música clássica Primephonic

A Apple anunciou, nesta segunda-feira (30), a aquisição da plataforma de streaming de música Primephonic. Focado em música clássica e lançado há três anos, o serviço oferecia transmissão em alta qualidade e curadoria de especialistas.

A partir de agora, a ferramenta será incorporada ao Apple Music, com o app original sendo descontinuado. O Primephonic já não aceita novos cadastros e será retirado do ar a partir de 7 de setembro de 2021. Quem era assinante antes da compra vai ganhar um voucher de 6 meses de assinatura na nova casa do app para experimentar o streaming.

Por enquanto, assinantes da plataforma da Maçã terão direito ao conteúdo exclusivo do catálogo e playlists da plataforma. Além disso, nos próximos meses, o Apple Music vai ganhar um espaço cada vez mais dedicado para música clássica, que envolverá algumas ferramentas absorvidas do serviço personalizado. Os recursos incluem melhorias na busca, capacidade de pesquisa por compositor e metadados mais avançados.

Para o ano que vem, a ideia é que a empresa lance um aplicativo separado voltado para o gênero musical, combinando a interface do Primephonic com novos recursos.

Fontes

Apple