Apple Fitness+ recebe aulas de pilates e meditação guiada

Nesta segunda-feira (27), a Apple disponibilizou em seu streaming de exercícios físicos, o Apple Fitness+, novas aulas de pilates e meditação — conforme anunciado no evento da empresa no início deste mês. O serviço pode ser acessado pelo Apple Watch, que registra as métricas durante a prática das atividades.

Em um comunicado, a Apple divulgou que os exercícios de meditação guiada foram desenvolvidos com base na popularidade dos exercícios de Mindful Cooldowns, disponíveis anteriormente. “(…) A meditação guiada ajudará os usuários a desenvolver uma rotina regular de meditação e melhorar sua sensação geral de bem-estar”, diz o comunicado.

Os usuários poderão escolher entre nove temas de meditação guiada: Objetivo, Bondade, Gratidão, Consciência, Criatividade, Sabedoria, Calma, Foco e Resiliência. Ao lado dos instrutores da Fitness+, as práticas podem ter 5, 10 ou 20 minutos de duração.

(Fonte: Apple/Reprodução)Fonte: Apple

Já os exercícios de pilates oferecem práticas de baixo impacto com foco no condicionamento físico, força e flexibilidade. Tendo como público-alvo pessoas com mais idade ou que não possuem interesse em outras atividades, as aulas têm opções de 10, 20 ou 30 minutos de duração e precisam — em sua maioria — somente do tapete, exceto as poucas que incorporam uma faixa de resistência.

Disponibilidade

Além de revelar novas atividades para o serviço, a Apple anunciou em seu evento que vai expandir o alcance da plataforma para um total de 21 países, incluindo o Brasil. Com aulas em inglês, o app trará legendas em seis idiomas, incluindo em português brasileiro.

Em relação ao preço, quem comprar um novo Apple Watch receberá três meses de graça de Apple Fitness+. A assinatura mensal deve custar R$ 16,90.

Fontes

