Apple já está testando iPhone SE 3 e novos iPads na Índia

A terceira geração do iPhone SE pode estar perto de ser lançada, conforme revelou o 91mobiles nesta terça-feira (1º). De acordo com o site, a nova versão do celular de “baixo custo” da Apple é testada atualmente na Índia, juntamente com duas novas variantes do iPad.

Fontes da indústria ouvidas pela publicação afirmaram que a gigante de Cupertino importou três modelos de iPhone SE inéditos para o mercado indiano, com o objetivo de testá-los. Trata-se das versões com os números A2595, A2783 e A2784, que seriam referentes à próxima geração do smartphone.

Os relatos iniciais dão conta de que o iPhone SE 3 terá visual semelhante ao da segunda geração, trazendo tela de 4,7 polegadas, o tradicional touch ID e bordas mais grossas, enquanto outros rumores citam design semelhante ao do iPhone XR. Especula-se ainda que a versão atualizada do modelo de entrada da Maçã terá o processador A14 Bionic ou o A15 Bionic, com 5G.

Um visual inspirado no iPhone XR pode aparecer na próxima geração do SE.Fonte: 91mobiles/Reprodução

Ainda segundo a reportagem, o novo iPhone SE deve ser lançado entre março e abril, reforçando rumores recentes a respeito de possíveis novidades que a Apple apresentará neste período. Os responsáveis pela informação disseram que o dispositivo custará a partir de US$ 300, o equivalente a pouco mais de R$ 1,5 mil pela cotação atual, em conversão direta.

iPads

Já em relação aos misteriosos tablets em teste na Índia, um deles pode ser a nova geração do iPad Air, registrada sob os modelos de número A2588 e A2589. Conforme as fontes, o provável iPad Air 5 custará entre US$ 500 e US$ 700 (de R$ 2,6 mil a R$ 3,6 mil) no país.

Os outros dois modelos importados são os de número A2757 e A2761, supostamente referentes a um iPad mais barato, com preço em torno de US$ 300 (R$ 1,5 mil). Esses dispositivos também estão cotados para estrear no evento de primavera da Apple, que deve acontecer nos próximos meses.

Fontes

91mobiles Apple Insider