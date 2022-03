Apple lança iOS 15.4 com desbloqueio via Face ID de máscara

A Apple lançou oficialmente nesta segunda-feira (14) o iOS 15.4, versão mais recente do sistema operacional, para todo o público.

As novidades da atualização incluem a adição de vários novos emojis, integração de Macs e iPads com o Controle Universal e — a mais aguardada — a possibilidade de desbloquear o iPhone via Face ID mesmo quando estiver usando máscara de proteção.

Novidades do iOS 15.4

Confira, abaixo, as principais novidades que estão presentes na atualização do iOS, que já está disponível em todos os iPhones compatíveis.

Face ID

Agora, os usuários poderão desbloquear o smartphone com máscara, recurso que só era possível com uma solução ‘alternativa’, usando o Apple Watch. Além de desbloquear a tela, também será possível autorizar compras no Apple Pay ou entrar em aplicativos de terceiros.

Vale lembrar, no entanto, que apenas as linhas 12 e 13 receberão a nova funcionalidade, já que os modelos contam com um scanner facial mais preciso.

Mais emojis

A Apple não deixou de lado os queridos emojis e adicionou 37 novas carinhas, além de 75 novas variações de tons de pele. Entre as novidades estão o emoji de homem grávido, coração com as mãos, muleta, mordendo o lábio e muito mais.

Controle universal

Anunciado durante o WWDC de 2021, o Controle universal garante maior integração entre Macs e iPads, permitindo que o usuário controle os dois aparelhos como se fossem um único dispositivo. Para usar o recurso, basta colocar os dois aparelhos lado a lado e conectá-los à mesma Apple ID.

Divulgação/Apple

Chaves do iCloud

A atualização também trouxe melhorias no Chaves do iCloud. Agora, existe a possibilidade de fazer anotações nos logins. Com isso, os usuários mais esquecidos poderão deixar dicas da senha, por exemplo. Outra mudança é que não será mais possível salvar apenas a senha, sem um login em conjunto.

Outras novidades incluem integração do certificado de vacinação nos apps Saúde e Carteira — apenas para usuários europeus —, a opção de receber notificações push de sites desejados diretamente no celular, mais filtros de navegação no app Podcasts, o novo widget no Wallet para usuários que utilizam o Apple Card e novas opções de notificação no Buscar (Find My).

Como baixar o iOS 15.4

Para instalar a última versão do SO, basta acessar a opção “Configurações” na tela inicial, clique em “Geral” e escolha a opção “Atualização de Software”. Em seguida, clique em “baixar e Instalar” e digite a sua senha para iniciar o download.

Feito isso, basta aceitar os Termos e Condições e aguardar alguns minutos até que o download esteja completo.

Fontes

XDA