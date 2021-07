Apple lança iOS e iPadOS 14.7.1; veja como baixar atualização

Menos de uma semana após lançar a versão 14.7 de seus sistemas operacionais para celulares e tablets, a Apple liberou, nesta segunda-feira (26), as versões 14.7.1 do iOS e iPadOS. Pela velocidade com que a atualização foi lançada, fica claro que o objetivo é corrigir prontamente alguns bugs “esquecidos”, além de consertar uma falha do iPhone com Touch ID em desbloquear um Apple Watch sem senha.

Antes de fazer a atualização, é sempre recomendável que você realize um backup para evitar a perda de dados, o que pode ser feito no iCloud ou usando um Mac/PC. Para baixar a atualização, que traz também algumas correções de segurança importantes, basta seguir as seguintes etapas:

Confira se a sua bateria está acima de 50%, caso contrário, a atualização não será baixada e instalada. Se preferir, conecte-se a um carregador de parede, para ficar mais tranquilo.

Conecte-se a um Wi-Fi confiável.

Vá até Ajustes> Geral> Atualização de Software, tanto em seu iPhone quando no iPad

Assim que o novo download do iOS 14.7.1 ou iPadOS 14.7.1 aparecer na tela, toque em Baixar e instalar.

Se for solicitado, digite sua senha.

Toque em Aceitar os Termos e Condições.

Toque novamente em Concordo, para confirmar a atualização

Veja como baixar manualmente os arquivos IPSW para iOS 14.7.1 e iPadOS 14.7.1

Fonte: Apple/DivulgaçãoFonte: Apple

Se a atualização não funcionar por qualquer motivo, ou ainda se você estiver com pouco espaço em seu dispositivo, é possível baixar manualmente a atualização através do seu Mac/PC. Siga os passos:

Conecte seu iPhone ou iPod touch usando o cabo USB.

Vá até o Finder e clique no ícone do dispositivo no canto superior esquerdo.

No painel Resumo, clique em Verificar atualizações.

Clique em Baixar e Atualizar.

Concorde com os Termos e Condições.

Se solicitado, digite a senha no seu iPhone ou iPod Touch.

Fontes

iMore Wccftech