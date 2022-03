Apple pode lançar assinatura para “alugar” iPhones e outros produtos

Querendo ou não, serviços de assinatura mensais de eletrônicos vieram para ficar. E parece que em breve a Apple pode lançar uma modalidade para que interessados em seus produtos comprem iPhones e outros dispositivos da empresa pagando uma parcela por mês.

Segundo o Bloomberg, “o serviço seria o maior ‎impulso da Apple até agora em vendas recorrentes, permitindo que os usuários assinassem hardware pela primeira vez.”

A ideia é que usuários possam assinar um plano de iPhone e pagar de forma recorrente todos os meses pelo uso do aparelho. O serviço também poderia funcionar para outros dispositivos da marca como iPads e Macs.

O Bloomberg indica que o projeto está em desenvolvimento e que os produtos teriam garantia Apple Care, sendo assim protegidos contra eventuais danos durante a assinatura.

Além disso, a assinatura estaria atrelada aos serviços digitais da marca, não sendo necessário pagar a mais por Apple Music, TV+, Fitness+, Arcade e iCloud+, por exemplo.

É dito ainda que o programa não dividiria o preço do dispositivo em 12 ou 24 meses. “‎Em vez disso, seria uma taxa mensal a ser determinada que depende de qual dispositivo o usuário escolher‎.”

O novo serviço pode ser lançado no fim de 2022, mas também possui chances de ser adiado para 2023 ou até mesmo ser cancelado.

Atualmente a venda de iPhones corresponde a mais da metade da receita da Apple (52,5%), enquanto Serviços (assinaturas digitais como Apple Music, TV+, Fitness+ e outros) fica em segundo lugar com participação de 18,7%.

O banco Itaú possui o programa “iPhone pra Sempre” onde interessados podem adquirir um iPhone dividido em 70% do valor do modelo + pagamento final.

Ao final do programa usuários podem ficar com o iPhone, devolver o aparelho ou renovar a assinatura com um novo iPhone.

Isso pode ser o que a Apple esteja interessada em lançar, mas oferecendo de forma mais integrada aos seus serviços e em escala global.

Samsung permite alugar celulares Galaxy no Brasil

Em parceria com a Porto Seguros, a Samsung já possui o serviço de assinatura Tech Fácil para dispositivos da linha Galaxy no Brasil.

Usuários podem adquirir o Galaxy Tab S8, celulares das séries Galaxy S22 e dobráveis da linha Galaxy Z sem comprometer o limite do cartão de crédito e com seguro incluso.

Atualmente dodos os aparelhos são listados como “produto indisponível” e não há indícios de disponibilidade de novas unidades.

Foto: Reprodução apple

Fonte: Bloomberg