Apple registra patente de iPhone enrolável; confira detalhes

A Apple registrou nos Estados Unidos a patente de um dispositivo com tela enrolável, de acordo com o site especializado Patently Apple. Desde 2014, a marca vem explorando novidades em telas expansíveis, mas não cheogu a lançar um dispositivo com o recurso.

A patente mostra uma tela que conseguiria se enrolar completamente para ficar guardada e se desenrolar, se tornando plana, para ser utilizada. O documento não mostra em quais dispositivos a tela poderia ser implementada, abrindo margem para iPhones, iPads, Macs ou até televisões.

A patente ainda mostra que a Apple registrou diversos mecanismos para proteger a tela de arranhões ao se enrolar e desenrolar.

O registro de patente não significa, necessariamente, que a Apple já está desenvolvendo o produto ou que ele chegará ao mercado. Muitas vezes, as marcas registram ideias que não chegam a ser levadas adiante.

Enquanto a Apple ainda não fez demonstrações públicas de telas flexíveis, outras empresas já avançaram. Em 2020, a OPPO foi a primeira fabricante do mundo a mostrar um protótipo de celular enrolável . No final de 2022, foi a vez da Motorola mostrar um celular conceito com o mesmo recurso. Por enquanto, nenhum smartphone do tipo chegou ao mercado.

Fonte: IG/Foto: Divulgação/Apple