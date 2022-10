Apple será obrigada a usar USB-C no iPhone, decide Europa

Nesta terça-feira (4), o Parlamento Europeu aprovou o regulamento que determina a porta USB-C como padrão em dispositivos eletrônicos. A medida deve impactar mais a Apple e o iPhone, que utiliza o padrão proprietário Lightning e que deverá ser substituído até o final de 2024.

A medida afeta, inicialmente, todos os smartphones, tablets e câmeras vendidos na União Europeia (UE). Já em 2026, ela se estenderá também para os notebooks. Em comunicado oficial, o bloco revelou que foram 602 votos a favor da lei, 13 contra e 8 abstenções.

A proposta prevê “reduzir o lixo eletrônico e capacitar os consumidores a fazer escolhas mais sustentáveis”, pois o padrão USB-C, tido como obrigatório a partir das datas estipuladas, visa que os usuários não precisem trocar de equipamento ao sair de uma plataforma para a outra. A nova lei abrange dispositivos do tipo:

Smartphones

Tablets

Câmeras digitais

Fones de ouvido

Headsets

Consoles de videogame portáteis

Alto-falantes portáteis

E-readers

Teclados

Mouses

Sistemas de GPS portáteis

Notebooks

Apple deverá substituir a entrada Lightning pelo padrão USB-C na Europa a partir de 2024.

A proposta visa que todos esses dispositivos, com uma potência de até 100 Watts, tenham a mesma velocidade de carregamento.

Apple vai mudar para o USB-C?

Em ocasiões anteriores, a Apple já se mostrou contrária a substituição do seu padrão Lightning para o USB-C, citando que isso poderia criar uma nova onda de lixo eletrônico. A UE estima que a mudança deverá gerar uma economia de “até 250 milhões de euros por ano em compras desnecessárias de carregadores”, e que, atualmente, cerca de 11 mil toneladas de lixo eletrônico são geradas anualmente por carregadores descartados.

Alex Agius Saliba, relator do Parlamento Europeu, disse que as novas regras foram estudadas por mais de dez anos, “mas finalmente podemos deixar a atual infinidade de carregadores no passado”. Há rumores de que a Apple já realize a mudança no próximo ano, com o lançamento do iPhone 15, mas ainda não está claro como a empresa deverá seguir com a alteração.

A nova lei também deverá ser aprovada formalmente pelo Conselho local antes de ser publicada no Jornal Oficial da UE (EU Official Journal). As novas regras deverão entrar em vigor 20 dias após a publicação, mas não se estendem "a produtos colocados no mercado antes da data de aplicação".

