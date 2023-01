Apple TV+ pode lançar plano com anúncios, seguindo ideia da Netflix

Ao que tudo indica, a publicidade entrou de vez no radar da Apple TV+. Após vender espaço comercial para que empresas anunciassem durante suas transmissões esportivas, o streaming parece agora estar de olho em lançar um plano com anúncios. Se concretizada, novidade deve acirrar disputa do serviço com outras gigantes do setor.

A primeira venda de espaço publicitário da Apple TV+ aconteceu ainda no ano passado, durante a transmissão dos jogos da Major League Baseball.

Um “teste” que parece ter dado tão certo que se repetirá durante o Major League Soccer, campeonato que será transmitido, em fevereiro deste ano, por meio de um serviço de assinatura inédito dentro da plataforma.

Mas isso não é tudo, já que a Apple TV parece ter planos ainda maiores neste segmento.

De acordo com uma fonte do Business Insider, a Apple está silenciosamente à procura de um chefe de vendas de anúncios. Posição essa que, segundo o informante, é apenas uma das muitas que a empresa pretende preencher na área, já que decidiu ampliar seu investimento em negócios publicitários para TV.

Apesar de exclusiva, a novidade vai de encontro a outras especulações que já aconteciam na indústria e que apontavam para uma nova estratégia do Apple TV+ de lançar um plano com anúncios. Ainda no final do ano passado, o Digiday já havia reportado esse “furo”, afirmando ter feito a descoberta por meio do contato com algumas agências de mídia.

Vale lembrar que, embora já tenha conseguido despontar entre a indústria especializada – tendo inclusive levado a estatueta de Melhor Filme do Oscar 2022 –, o Apple TV+ ainda não alcançou a mesma repercussão entre o público geral, tendo dificuldades para se equiparar a outras gigantes do setor.

No Brasil, por exemplo, segundo dados do JustWatch relativos ao quarto trimestre de 2022, o streaming representa apenas 4% da fatia do mercado nacional. Número esse que poderia ganhar um upgrade se um pacote mais barato com anúncios fosse lançado, levando seus conteúdos originais até mais pessoas.

Netflix e Disney+ lançaram plano com anúncios

A estratégia de contar com um pacote de assinatura suportado por anúncios já vem sendo adotada por algumas plataformas de streaming.

A Netflix, por exemplo, lançou no ano passado o “básico com anúncios”, pacote que pelo valor de R$ 18,90/mês, permite que seus assinantes tenham acesso à parte do catálogo do streaming, mediante a visualização de algumas propagandas.

O mesmo aconteceu com o Disney+, que nos EUA lançou uma assinatura com anúncios pelo valor de US$ 7,99/mês. Apesar de ter sido veiculada como uma opção mais barata, a assinatura, na verdade, custava o mesmo do seu antigo pacote padrão, encarecido durante a mudança.

Embora seu lançamento não tenha sido confirmado no Brasil, o pacote deve estrear em outros países ainda este ano.

Fonte: IG/Foto: Paula Alves