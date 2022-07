Apple vai liberar opção para o pagamento de combustível via CarPlay

Motoristas de veículos equipados com o sistema Apple CarPlay poderão, em breve, pagar por combustível direto da central multimídia em poucos toques, dispensando ter que tirar o cartão do bolso ou da carteira, por exemplo.

Segundo as informações divulgadas pela Reuters, a novidade vai estrear na rede HF Sinclair, que possui mais de 1600 postos nos EUA. Tudo indica que a função será liberada após uma atualização de software do CarPlay programada para os próximos meses.

“Estamos entusiasmados com a ideia de que os consumidores poderão comprar combustível na tela de navegação do veículo”, declarou a HF Sinclair em comunicado.

A Apple, inclusive, já teria mostrado como o recurso vai funcionar em sua conferência para desenvolvedores que ocorreu este mês. A ideia da empresa de Cupertino é integrar os veículos movidos a gasolina na onda dos pagamentos 100% digitais.

GM já testou o mesmo recurso antes

Vale ressaltar que um sistema similar foi adotado pela GM entre 2017 e 2018, entretanto, a tecnologia por trás da funcionalidade deixou de funcionar em março deste ano, já que, além de complicada de usar, só era suportada em alguns postos da Shell, disse o The Verge.

Como o pagamento de combustível via CarPlay deve funcionar

Considerando que as bombas nos postos de gasolina, especialmente no exterior, contam com recursos de pagamento por aproximação, certamente os dados do cartão do cliente serão enviados através de um dispositivo como o Apple Watch, por exemplo.

Como mencionado antes, a premissa é fazer o pagamento usando a tela sensível ao toque direto no console do carro. Mais informações técnicas de como será essa comunicação com as bombas, bem como se a função também será liberada em outras regiões, ainda não foram divulgadas pela Apple.

Por fim, vale lembrar ainda que o CarPlay já pode ser usado para pagamentos em outras situações nos EUA, como estacionamentos e carregamento de veículos elétricos.

Fonte: Reuters