Apple Watch chama a polícia durante treino de boxe

Um treino de boxe foi interrompido por 15 policiais, em Sydney, na Austrália, por culpa de um Apple Watch. O personal trainer Jamie Alleyne usava o relógio inteligente enquanto dava a aula de luta e o dispositivo achou que um tiroteio estava acontecendo.

A confusão do Apple Watch começou porque o professor segurava um dos sacos de pancadas enquanto o aluno golpeava o objeto. A medida em que os socos eram desferidos, a força aplicada ativava a Siri, assistente de voz da Apple.

Jamie Alleyne, ao mesmo tempo, dava instruções de combinações de golpes, incluindo “1-1-2”, o número de emergência da Austrália. Outro detalhe ouvido pela assistente do Apple Watch foram os “tiros”.

O Apple Watch não tem um modo para o treino de boxe.Fonte: Julia Larson/Pexels

Em inglês, os socos no boxe são chamados de “shot”, mesma palavra para tiro. Assim, a Siri tirou a conclusão de que havia um tiroteio acontecendo. Com o relógio interrompendo, o personal o tirou do pulso.

Logo em seguida, viaturas policiais e ambulâncias chegaram à academia e encontraram apenas o treino. O dono do estabelecimento publicou, em sua conta no Instagram, imagens das câmeras de segurança mostrando toda movimentação no local. Já Alleyne achou melhor desativar a Siri do Apple Watch.

