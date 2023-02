Apple Watch estaria mais perto de receber medidor de glicose

A integração de um recurso para monitorar o nível de glicose no sangue no Apple Watch pode estar mais próxima de acontecer. Novos detalhes a respeito da funcionalidade foram revelados pela Bloomberg na quarta-feira (22).

De acordo com o jornalista Mark Gurman, a equipe de desenvolvimento do medidor, que trabalha em segredo há anos, alcançou um marco significativo. Os engenheiros da Apple finalmente teriam conseguido criar uma prova de conceito para o mecanismo.

A ideia da Apple é oferecer um procedimento menos invasivo para as pessoas com diabetes.Fonte: Pixabay

Em vez de furar a pele e coletar uma pequena amostra de sangue, o dispositivo utiliza a tecnologia de espectroscopia de absorção óptica. Neste processo de medição, comprimentos de ondas de luz específicos são usados para determinar a concentração de glicose, com a ajuda de um algoritmo

O problema é que o dispositivo no qual a tecnologia está inserida tem um tamanho que inviabiliza sua utilização no Apple Watch. A versão inicial possuía medidas equivalentes às do tampo de uma mesa, segundo Gurman, e o próximo passo é reduzi-la para algo próximo às dimensões de um iPhone.

Perto, mas nem tanto

Embora o time dedicado ao desenvolvimento do medidor de glicose do Apple Watch tenha conseguido avanços consideráveis, ainda deve demorar alguns anos para que a função chegue ao relógio inteligente, conforme a publicação. O principal desafio é reduzir o tamanho dos sensores usados na função para adicioná-los ao wearable.

Vale ressaltar que a Maçã trabalha no desenvolvimento da função há mais de 12 anos, segundo o relatório, com o projeto começando por ideia do cofundador da marca, Steve Jobs. Neste tempo, a empresa teria gastado milhões de dólares e realizado testes em centenas de pessoas, comparando os resultados com a medição convencional.

Detalhes são mantidos em segredo pela Apple, que chegou a usar nomes de startups adquiridas ao longo dos anos para esconder seu envolvimento no projeto.

