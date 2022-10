Apple Watch explode e usuário vai parar no hospital

Um usuário do Apple Watch Series 7 relatou que seu dispositivo superaqueceu, começou a soltar fumaça e até explodiu, de acordo com o 9to5mac. O incidente provocou danos no sofá, mas não deixou nenhum ferido. Ainda assim, o proprietário do aparelho foi ao hospital com receio de ter sido contaminado por chumbo, o que é improvável de acontecer.

Quando percebeu que seu relógio inteligente estava mais quente que o normal, o usuário percebeu que a parte de trás do produto estava rachada. Além disso, o watchOS alertava para a necessidade de desligar o aparelho. No dia seguinte, o calor havia quebrado a tela do aparelho, que começou a esfumaçar e, em seguida, explodiu.

O proprietário do smartwatch relatou todo o ocorrido para a Apple, via atendimento telefônico. A empresa afirmou que o caso seria analisado, mas não deu explicações sobre a explosão do Apple Watch Series 7 nem quando foi procurado pela reportagem do 9to5Mac.

O que fazer se o Apple Watch superaquecer?

O Apple Watch funciona perfeitamente em temperaturas entre 0o C e 35o C e pode ser armazenado entre -20 °C e 45 °C. A versão Ultra pode chegar a até 55o C ligado. O aparelho não deve estar exposto ao sol durante muito tempo nem ser colocado dentro de carro em dias quentes.

(Fonte: 9to5Mac/Reprodução)Fonte: 9to5Mac/Reprodução

A elevação da temperatura pode reduzir a duração da bateria, aumentar o tempo de carregamento, escurecimento da tela e a falta de conexão do celular, o que impede a realização e o atendimento de ligações telefônicas.

Para alertar o usuário sobre a temperatura fora do nível tolerado, o Apple Watch exibe um termômetro vermelho. O aparelho deve ser removido imediatamente do pulso e desconectado do carregador. O dispositivo desligará por alguns segundos e, após a temperatura baixar, religará novamente.

Meu Apple Watch vai explodir?

O leitor não se precisa se preocupar. No momento da explosão do aparelho, a temperatura ambiente estava em torno de 20o C. Portanto, a explosão de um Apple Watch é improvável e bem rara acontecer.

Fontes

9to5Mac Apple