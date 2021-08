Apreendida carga de álcool no sudeste do Pará

Um caminhão tanque com 44 mil litros de álcool anidro carburante foi apreendido na tarde de ontem, quinta-feira, 19, por agentes da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa), lotados na Coordenação de Mercadorias em Trânsito de Carajás, com sede em Marabá, sudeste do Estado. A apreensão se registrou na unidade de Carne de Sol, município de Abel Figueiredo, a 83 km de Marabá.



O veículo procedente de Ulianópolis, com destino a Marabá, tentou burlar a fiscalização tributária apresentando uma nota fiscal já utilizada em outra passagem, dois dias antes, no dia 17. No entanto, a irregularidade foi detectada com a pesquisa no sistema informatizado da Sefa e a nota fiscal foi desconsiderada, por ser inidônea.



Foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 73,755 mil. O valor da mercadoria é de R$ 157,596 mil. “Esta ocorrência é conhecida como nota viajada, onde tentam utilizar notas fiscais anteriores, na tentativa de evitar o pagamento do imposto em nova operação de trânsito”, informou o coordenador da unidade, fiscal de receitas estaduais Gustavo Bozola