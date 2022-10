Apreendida mala no Aeroporto Internacional de Belém com 20 quilos de maconha

A Polícia Federal prendeu em flagrante uma pessoa que transportava 20 quilos de maconha, no Aeroporto Internacional de Belém. A abordagem ocorreu no sábado (29/10), na chegada de um voo de Manaus a Belém, por volta das 17h50.

A droga estava toda na única mala de porão transportada pelo passageiro. Por meio de trabalho de inteligência do Núcleo de Polícia Aeroportuária da PF, a bagagem foi selecionada e passada em um scanner de raio-x, onde se detectou o padrão de imagem de substância entorpecente. Com a confirmação da presença de maconha, a mala com o conteúdo e o passageiro dono dela foram encaminhados à Superintendência da PF em Belém, para realização dos procedimentos por tráfico interestadual de drogas.

A Polícia Federal está presente em aeroportos, em trabalho constante de combate ao transporte de produtos ilícitos. O suspeito, cujo nome não foi divulgado, foi autuado em flagrante e já está recolhido à disposição do Poder Judiciário.

Imagem: Ascom/SRPF