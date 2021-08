Apreendido material de desmatamento na Floresta Nacional do Amana, no Pará

Ferramentas para desmatamento e óleo diesel foram apreendidas na Floresta Nacional do Amana, em Itaituba, no oeste do Pará. A ação, inserida na Operação Samaúma, ocorreu em apoio ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), responsável pelas apreensões, com apoi9o do Comando Conjunto Norte, formado pelo Comando Militar do Norte, Comando do 4º Distrito Naval e Comando Aéreo Norte, nos diuas 9 e 10 deste mês.



Militares do 53º Batalhão de Infantaria de Selva auxiliaram os agentes do órgão fiscalizador para encontrar a área de garimpo e acampamento ilegal. Ao todo, foram encontrados quatro computadores, três dragas, um caminhão, mais de 20.000 litros de óleo diesel, 14 motores usados no garimpo, além de motosserra, motor de voadeira, e demais ferramentas e materiais utilizados no ilícito. Após a ação, os materiais foram inutilizados pelos agentes e foi aplicada multa aos infratores.

A Floresta Nacional do Amana, criada em 13 de fevereiro de 2006, está localizada na região oeste do Pará, nos municípios de Itaituba, Jacareacanga e Maués tem um total de 682.561 hectares. A área foi sobrevoada utilizando uma aeronave HM-4 Jaguar, do 1° Batalhão de Aviação do Exército.

Fotos: Ascom CCN