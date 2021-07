Apreendidos armamentos e drogas em Altamira

O Comando Conjunto Norte, formado pelo Comando Militar do Norte, 4º Distrito Naval e Comando Aéreo Norte, apreendeu, em uma localidade próxima a Altamira, armamentos e drogas. Um homem foi preso. A ação ocorreu em ambiente de interagência com a Fundação Nacional do Índio – Funai e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama.



Militares do Exército lotados no 51º Batalhão de Infantaria de Selva e agentes dos Órgãos de Fiscalização Ambiental, na Terra Indígena Cachoeira Seca, identificaram um suspeito e a apreensão de armamentos e de substância classificada como sendo possivelmente maconha.

Na revista do local, com indícios de crimes ambientais, foram encontrados, também, materiais usados para desmatamento. O suspeito e o material foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Altamira.

Fotos: Comando Militar da Amazônia