Apreensão de pássaros no Nordeste do Pará

A secretaria de estado de meio ambiente (Semas) fiscalizou alguns locais do município de Viseu, no Nordeste do Estado, para combater a pesca predatória e a manutenção de aves em cativeiro.

Durante a ação foram encontrados diversos materiais proibidos, utilizados com finalidade de pesca ilícita, também foram encontrados 16 pássaros curiós que foram soltos. Os pássaros estavam sendo criados de maneira negligente e sem anilhas de identificação. A abordagem realizada teve quatro atuações, três termos de notificação e outros procedimentos administrativos.

A ação teve apoio da secretaria municipal do meio ambiente (Semma) e do comando de policiamento ambiental (CPA)/ comando de policiamento Fluvial (CPFlu).

Foto: agência-para