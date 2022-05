Apreensão Recorde: PRF acha 8 toneladas de maconha no Rio

Na noite de quinta-feira (26), um caminhão com quase 8 toneladas de maconha foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-040. O transporte tinha saído de Uberlândia (MG) e tinha como destino a cidade do Rio de Janeiro. As informações são do jornal Extra.

De acordo com a polícia, o valor da carga deve ultrapassar R$ 16 milhões

A droga foi encontrada durante uma blitz da PRF no quilômetro 3 da rodovia, na altura do município de Comendador Levy Gasparian (RJ). O caminhão também carregava telhas de amianto, mas na abordagem os policiais perceberam que havia contradições nas informações dadas pelo motorista.

Os agentes fizeram uma inspeção em uma Unidade Operacional da PRF. Eles encontraram as drogas embaixo das telhas. O carregamento, o veículo e o motorista foram levados para a Polícia Civil.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Print de vídeo Instagram PRF RJ