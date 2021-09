Aprenda a fazer 4 suplementos caseiros para ganhar massa muscular

Para ganhar massa muscular, nem sempre é necessário apostar em suplementos industrializados. Boa parte dos benefícios encontrados nos produtos à venda pode ser obtida a partir de alimentos ricos em proteínas, antioxidantes e com alto valor energético.

As receitas caseiras melhoram a disposição e a força física e ajudam na recuperação, que é fundamental para o desenvolvimento dos músculos. No entanto, os preparos são indicadas somente para quem pratica exercícios físicos regularmente, como musculação, bicicleta, corrida ou funcional, por serem muito calóricos.

Outras dicas importantes para ganhar massa muscular são ter boas noites de sono, beber o mínimo de 2 litros de água por dia e manter uma dieta equilibrada.

Veja as receitas que vão lhe ajudar a ganhar músculos:

1. Suplemento caseiro para ganhar massa muscular

Esta receita de suplemento ajuda a aumentar a energia e a disposição física, potencializando o ganho de massa muscular. A receita é rica em carboidratos, proteínas e gorduras saudáveis, que são liberados para o corpo gradativamente durante a atividade física.

Ingredientes:

2 colheres de sopa de linhaça;

2 colheres de sopa de levedura de cerveja;

2 colheres de sopa de gérmen de trigo;

2 colheres de sopa de gergelim;

2 colheres de sopa de aveia em flocos;

2 colheres de sopa de amendoim torrado e sem sal;

2 colheres de sopa de guaraná em pó.

Modo de preparo:

Colocar 2 colheres de sopa de cada um dos ingredientes secos em um recipiente e manter bem fechado e armazenado em temperatura ambiente.

Para preparar o suplemento caseiro proteico basta bater no liquidificador 3 colheres de sopa cheias dessa mistura com 1 banana e 1 copo de leite integral. Deve-se tomar a vitamina antes ou até uma hora após terminar os exercícios.

Informação nutricional

A tabela a seguir traz a informação nutricional aproximada de um copo desse suplemento caseiro:

Componentes Porção do suplemento Energia 531 calorias Proteínas 30,4 g Gorduras 22,4 g Carboidratos 54,4 g Fibras 9,2 g

Esta receita é rica em proteínas e tem boas quantidades de gorduras e de carboidratos saudáveis. Além disso, o suplemento tem bastante fibra, que regula o intestino e controla a fome, ajudando a emagrecer também.

2. Vitamina de banana, aveia e amendoim

A vitamina de banana com aveia também é uma opção de suplemento para ganhar massa muscular. Por ter amendoim, a bebida é rica em proteína e gordura saudável, aumentando a produção de energia durante o treino e promovendo a recuperação dos músculos após os exercícios.

Ingredientes:

2 colheres de aveia em flocos;

2 colheres de sopa de amendoim torrado com pele;

1 colher de sopa de sementes de gergelim;

1 banana prata média;

1 copo de leite desnatado.

Modo de preparo:

Bater no liquidificador a aveia, o amendoim, o gergelim, o leite e a banana. Transferir para um copo e beber antes ou até uma hora após a atividade física.

Informação nutricional

A tabela abaixo traz a informação nutricional de um copo da vitamina de banana com aveia e amendoim:

Componentes Porção da vitamina Energia 422 calorias Proteínas 17 g Gorduras 22 g Carboidratos 47,7 g Fibras 7,4 g

Esta bebida é rica em proteínas e carboidratos, ajudando a aumentar a energia e a disposição, promovendo o ganho de massa muscular.

3. Shake de batata doce, cacau e sementes

O shake de batata doce com sementes é rico em carboidratos, antioxidantes e gorduras saudáveis, nutrientes que melhoram o rendimento durante a prática de atividades físicas e ajudam na recuperação do organismo, contribuindo para o ganho de massa muscular.

Ingredientes:

100 g de batata doce cozida e descascada;

50 g de tâmaras sem caroço e picadas;

300 ml de água gelada;

1 colher de sopa de cacau em pó;

2 colheres de sopa de aveia em flocos;

2 colheres de sopa de amêndoas trituradas;

2 colheres de sopa de sementes de linhaça.

Modo de preparo:

Picar a batata doce cozida e colocar no liquidificador. Adicionar as tâmaras, a água, o cacau, a aveia e as sementes de linhaça. Bater bem e tomar antes ou até 1 hora após a atividade física.

Informação nutricional

A tabela a seguir traz a informação nutricional de um copo do shake de batata doce e sementes:

Componentes Porção do shake Energia 292 calorias Proteínas 9,8 g Gorduras 14,16 g Carboidratos 66,5 g Fibras 13,31 g

A bebida ajuda a aumentar a resistência física durante os treinos, favorecendo o ganho de massa muscular.

4. Iogurte com sementes e banana

O suplemento de iogurte com sementes e banana é rico em proteínas, nutriente essencial para o ganho de massa muscular.

Este suplemento também tem ótimas quantidades de carboidratos, gorduras, vitaminas e minerais que são importantes para equilibrar os níveis sanguíneos de insulina e de outros hormônios responsáveis pela produção de músculos no corpo.

Ingredientes:

200 g de iogurte desnatado natural;

2 colheres de sopa de sementes de abóbora;

1 colher de sopa de aveia em flocos;

2 colheres de sopa de amendoim;

1 banana prata média.

Modo de preparo:

Picar a banana em rodelas e acrescentar ao iogurte. Por fim, adicionar as sementes de abóbora, a aveia e o amendoim ao iogurte e misturar bem os ingredientes. Comer antes ou até 1 hora após as atividades físicas.

Informação nutricional

A tabela a seguir traz a informação nutricional aproximada de uma taça do suplemento de iogurte com sementes:

Componentes Porção do suplemento Energia 406 calorias Proteínas 20,67 g Gorduras 17,02 g Carboidratos 46,7 g Fibras 5,05 g

