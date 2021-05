Aprenda a fazer delicioso suco detox de maçã e gengibre para desinchar

Os sucos diuréticos ajudam a aumentar a produção de urina durante o dia e, por isso, podem ser utilizados para diminuir a retenção de líquidos. O consumo regular deste tipo de bebida ajuda na perda de peso pois evita o acúmulo de água no corpo.

Existem vários alimentos e frutas diuréticas, como salsão, aspargo, maçã, tomate ou limão, que podem ser combinados para obter o efeito detox. A mistura de maçã, pera, melão e gengibre é uma boa opção para manter a bebida doce e agradável.

Os 4 ingredientes deste suco possuem propriedades diuréticas. A mistura é indicada para casos de pernas e corpo inchados. Confira a receita:

Ingredientes

1/2 pera;

1/2 maçã;

1 fatia de melão;

2 cm de gengibre;

1 copo de água.

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador ou passe as frutas e o gengibre pela centrífuga ou processador de alimentos. Beba em seguida.

Recomenda-se tomar este suco 2 vezes ao dia, uma vez em jejum e outra no final do dia. (Com informações do portal Tua Saúde)