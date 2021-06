Aprenda a fazer suco de 4 ingredientes que fortalece defesas do corpo

Os sucos e vitaminas são uma maneira eficiente de garantir o aporte de nutrientes necessários para o bom funcionamento do organismo.

A alimentação exerce um papel fundamental na manutenção do sistema imunológico e, quando aliada à prática de exercícios regulares e à manutenção do sono reparador, consegue garantir que o corpo responda melhor a agentes externos como vírus e bactérias.

O suco de cenoura com beterraba é uma das escolhas da nutricionista Tatiana Zanin, do portal Tua Saúde, para ajudar no fortalecimento do sistema imunológico.

A vitamina A presente na cenoura melhora a resposta anti-inflamatória do corpo e também estimula a produção de células de defesa. A beterraba, por sua vez, contém vitaminas A e C e zinco, nutrientes essenciais para o sistema imunológico.

O terceiro ingrediente deste suco é o gengibre, raiz com forte ação anti-inflamatória e antioxidante, que ajuda a prevenir problemas respiratórios, como gripe, tosse, asma e bronquite, por exemplo. A aveia complementa a receita, trazendo múltiplos benefícios à saúde.

Suco de cenoura com beterraba

Ingredientes

1 cenoura crua;

½ beterraba crua;

1 colher (de sopa) de aveia;

1 cm de raiz fresca de gengibre;

1 copo de água.

Modo de preparo: lavar, descascar e cortar em pedaços todos os ingredientes. Depois passar na centrífuga ou liquidificador até obter uma mistura homogênea. Para fortalecer o sistema imunológico, o ideal é beber 1 copo deste suco por dia.

Fonte: Metropoles.com