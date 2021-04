Aprenda como colocar música nos stories do Facebook

O Facebook oferece uma série de recursos, entre eles, os Stories. Embora tenha ganhado mais popularidade no Instagram, tal ferramenta é muito utilizada na rede social azul. Aliás, desde seu lançamento em 2017, os Stories do Facebook ganharam inúmeros incrementos como emojis, gifs, enquetes, perguntas e comentários. Mas uma nova funcionalidade vem chamando a atenção dos internautas, a possibilidade de compartilhar trechos de músicas nos Stories.

Assim como no Instagram, ao publicar músicas nos Stories, os usuários podem personalizar sua exibição, incluindo ou não a letra na tela. De qualquer modo, o processo é prático e muito rápido. Confira abaixo o passo a passo:

Como postar músicas nos stories do Facebook?

É válido destacar que, embora seja possível publicar stories no Facebook pelo computador, as possibilidades são extremamente limitadas. Portanto, será preciso baixar o aplicativo no celular. Vale lembrar que o app é compatível com dispositivos Android, iOS e Windows.

Passo 1: Com o app do Facebook já instalado em seu celular, entre na sua conta. Na página inicial, vá até a seção de stories e clique em “Criar um story”;

Passo 2: Em seguida, clique no ícone de câmera para escolher uma foto da galeria ou selecione a opção “Música”, se preferir um fundo de tela padrão. Nesse último caso, será exibido um campo de busca, no qual você poderá pesquisar a faixa que quer publicar;

Passo 3: Escolhendo o ícone de câmera, ajuste se quer tirar uma foto, fazer um Boomerang ou um vídeo comum;

Passo 4: Em seguida, clique em “Figurinhas”. Se você já escolheu a música antes de fazer a publicação, clique em “Plano de fundo” no menu lateral. Com o menu “Figurinhas” aberto, selecione a opção “Músicas”;

Passo 5: Na aba que será aberta, insira o nome da faixa no campo de busca ou explore as sugestões na página inicial (para ouvir uma prévia, basta clicar no ícone de play, localizado ao lado dos títulos);

Passo 6: Para personalizar como a música será publicada, clique sobre a letra. Como ilustrado na terceira imagem a seguir, essa ação exibirá algumas opções;

Passo 7: As opções que são iniciadas pelo ícone “Aa”, se referem ao modo de exibição da faixa. Deslizando para a direita, você verá opções com e sem letras. Escolha a de sua preferência;

Passo 8: Uma vez escolhida a forma de exibição, você poderá ajustar os 15 segundos da música que serão tocados, arrastando para esquerda ou direita, como indicado pela seta na imagem abaixo. Assim que finalizar a personalização, clique em “Concluir” e selecione o botão “Compartilhar no story”.

Fonte: Facebook / TecMundo