Apresentação de cantora cristã viraliza nas redes; assista

Viralizou neste sábado (17) o vídeo do Dom Reality, reality show musical promovido pelo empresário Paulo Alberto, onde a cantora Aymeê Rocha apresenta uma canção que leva os evangélicos brasileiros a repensarem suas ações e focarem no que a sociedade precisa.

– Fazemos campanhas para nós mesmos/ eventos para nós mesmos/ estocamos o maná para nós/ oramos por nós e pelos nossos/ o Reino virou negócio/ o dízimo importa mais que os corações – diz trecho da canção Evangelho de Fariseus.

Os jurados do programa, entre eles Alex Passos e Marcos Freire, elogiaram a jovem pelo posicionamento, mas deixaram claro que ela terá dificuldades em ampliar sua canção.

– O que você quer falar, as pessoas não querem ouvir (…) O mercado não quer isso, a igreja não quer isso. As pessoas do mal não querem, mas as pessoas do bem precisam ouvir isso – disse Alex Passos.

Marcos Freire, que lidera a ONG Baluarte, contou sobre os trabalhos que desenvolve com crianças na África. Chorando, ele expõe a dificuldade de encontrar pessoas que deem suporte para este tipo de projeto.

– Minha irmã, não pare de cantar essas verdades, não pare de alertar ao povo que está apático, pensando só em seus interesses, que está trabalhando para prosperar, mas não para tirar as pessoas da pobreza – disse o cantor bastante emocionado.

Várias personalidades evangélicas publicaram o vídeo do programa, destacando a importância da mensagem da canção e também o alerta dado por Marcos Freire. Entre eles a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), o pastor Luiz Hermínio e o pastor Thiago Santana.