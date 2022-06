Apresentada a Revista da atual administração municipal de Ananindeua

O prefeito municipal de Ananindeua, na Grande Belém, Doutor Daniel Santos, apresentou, ontem, quarta-feira, 22, a Revista de Planejamento Estratégico da Prefeitura Municipal de Ananindeua da atual gestão de 2021 a 2024, em uma sessão ordinária itinerante no Conjunto Girassol, bairro de Águas Brancas.



Ele destacou os trabalhos e metas alcançadas nesse um ano e meio como prefeito. “Nossa gestão é uma gestão moderna, onde a gente acompanha, onde cada um é cobrado por não cumprimento de metas. Para o ano que vem, quero instituir um projeto cada funcionário seja valorizado pelo o que ele entrega, e já pensando no nosso 14º salário do ano que vem para as secretarias que cumprirem suas metas anuais, que será o Acordo de Resultado. E assim vamos seguir trabalhando e valorizando nossos funcionários.”



Daniel falou ainda do porque da entrega da Revista de Planejamento ser no bairro de Águas Brancas, “Fiz questão de vim entregar esse planejamento aqui, pois é um lugar simbólico para nossa gestão, que é o lado sul da BR. Pois antes as pessoas eram insatisfeitas desse lado, mas hoje a gente anda por aqui e ver as pessoas felizes com nosso trabalho. Já investimos desse lado da BR mais de cem milhões de reais, e o objetivo resgatar a autoestima de vocês, ver o trabalho acontecendo. Eu me sinto extremamente feliz de saber que muita coisa já mudou deste lado da Br. E para mim, é o que eu quero levar da minha gestão. Quero chegar ao final dos meus quatro anos, onde eu entregue o que qualquer outro gestor entregou em oito anos. Quero sair sabendo que eu deixei uma cidade melhor para o futuro, melhor pros nossos filhos.”



O secretário de Administração, Thiago Matos, explicou a importância da Revista de Planejamento Estratégico de Ananindeua 2021-2024, “A revista é o resultado de um trabalho coletivo que contém os projetos e metas de todas as áreas da gestão pautadas na busca da melhoria e qualidade dos serviços prestados à população. Seu conteúdo tem abordagens dos eixos temáticos relevantes como educação, saúde, desenvolvimento social e econômico, mobilização e conservação, sustentabilidade e gestão e engajamento que foram planejados, e que vêm sendo executados e monitorados pela gestão”.



O presidente da Câmara Municipal de Ananindeua, Rui Begot, falou do orgulho que tem de fazer parte de tantos projetos junto a gestão municipal, e falou da atuação dos vereadores e vereadores nesse semestre. “Tenho orgulho de fazer parte dessa gestão, e com esse planejamento estratégico desses quatro anos, estaremos com muitas metas alcançadas”.

Imagem: Ascom/PMA