Apresentado, Renato Augusto prevê início difícil no Corinthians e projeta títulos para 2022

De volta ao Corinthians após quase seis temporadas, Renato Augusto, enfim, foi apresentado oficialmente em seu retorno ao Timão. Em entrevista coletiva, o meia, que vai utilizar a camisa 8, falou em dificuldades para adaptação neste início, mas se mostrou otimista ao projetar títulos para próxima temporada.

“O início é sempre complicado, readaptar e crescer junto com a equipe. Esse ano não será fácil. Temos que terminar de forma boa, para voltar a buscar títulos em 2022. Quem é lembrado, é quem ganha. Vim para cá, pensando nisso de buscar títulos para buscar colocar no meu quadro de troféus e medalhas”, afirmou.

Com contrato até o fim de 2023, Renato não entra em campo desde o dia 10 de dezembro, quando atuou pelo Beijing Guoan em jogo válido pela Liga dos Campeões da Ásia. Perguntado sobre a estreia, o jogador, que está relacionado para o duelo contra o Ceará no próximo domingo, garantiu que deve atuar por alguns minutos.

“A gente vem trabalhando bastante nos últimos dias para recuperar a parte física sem correr riscos. Começar os jogos de forma gradativa, de 15 a 20 minutos, e ir subindo a minutagem de jogo. Para crescer tecnicamente. Contra o Ceará, devo ir para o banco. Para fazer algo em torno de 15 a 30 minutos”, confirmou. Desde que iniciou o imbróglio com o clube chinês, Renato Augusto passou a receber sondagens e propostas de outros clubes, entre eles o Flamengo, clube que o revelou. Apesar de todos os interesses e especulações, o meia garantiu que escolher o Corinthians não foi uma missão difícil. “Foi fácil escolher o Corinthians pela história que tenho dentro do clube, pelo carinho do torcedor. Mas o Corinthians se planejou para que possa trazer jogadores de nível diminuindo a folha. Trouxe o Giuliano, tem a chance do Roger Guedes e quer melhorar cada vez mais o elenco com outros jogadores, para brigar por títulos a partir do ano que vem”, concluiu.

Texto retirado de ogol.com.br